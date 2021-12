Motorista embriagado invade creche e deixa sete crianças feridas

Uma caminhonete invadiu uma sala de aula de uma creche em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e deixou ao menos sete crianças feridas - duas delas em estado grave - na tarde desta terça-feira, 24. De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 53 anos estava embriagado e foi preso em flagrante.

O caso aconteceu por volta das 16h40 no Centro de Educação Infantil (CEI) Municipal Pequenos Heróis, que atende crianças de 4 a 6 anos. Segundo a PM, o condutor de um Chevrolet Montana preto colidiu na creche após ter perdido o controle da direção na Rua Quilombo, no bairro Efapi, próximo ao Colégio Municipal Diogo Alves da Silva. O veículo só parou ao bater em uma mureta e no vidro da sala de aula.

Sete crianças feridas foram socorridas e levadas ao hospital materno-infantil. Dessas sete, duas estavam em estado grave e foram encaminhadas ao Hospital Regional do Oeste pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A PM afirmou ainda que outros sete alunos da creche foram conduzidos pelos pais à Unidade de Pronto-Atendimento Efapi e estão bem.

O teste do bafômetro constatou embriaguez. O condutor foi detido e levado à Central de Plantão Policial.

adblock ativo