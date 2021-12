Motorista disse que havia sido agredido antes de atropelar skatistas em SP

O servidor público José Iriovaldo Ferreira, de 55 anos, que atropelou participantes de um evento de skate na Rua Augusta, na região central de São Paulo, disse que havia sido agredido por um skatista antes do incidente. Duas pessoas ficaram feridas após o atropelamento na manhã do domingo, 25 (assista a vídeo abaixo).

Em depoimento à polícia nesta segunda-feira, 26, Ferreira disse que um participante do evento Go Skate Day usou a prancha de um skate para quebrar a janela de seu carro. Segundo o depoimento, o motorista teria ficado com medo de ser linchado e, por isso, teria avançado sobre os skatistas.

À polícia, o motorista disse ainda que a rua não estava interditada no momento do atropelamento. Segundo a polícia, ele acessou a Rua Augusta no cruzamento com a Rua Martins Fontes, na região central, e subiu em direção à Avenida Paulista.

Ferreira se deparou com um grupo de skatistas que desciam a via em direção ao Vale do Anhangabaú, onde o Go Skate Day se encerraria. Segundo seu depoimento, a agressão partiu de um dos integrantes do grupo e atingiu sua mãe, de 80 anos, que estava no carro. Um amigo de Ferreira também estava no veículo. O motorista foi orientado por seu advogado a não falar à imprensa.

Por volta das 14h45 desta segunda-feira, 26, o carro chegou à perícia com o vidro dianteiro trincado e os vidros laterais e traseiros quebrados. O retrovisor do lado esquerdo do veículo foi arrancado.

A Polícia Civil entrou em contato com a Prefeitura Regional da Sé e com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para averiguar se a via estava, ou não, interditada no momento do incidente. O evento estava marcado para as 10 horas.

A polícia diz que o atropelamento ocorreu por volta das 9h40. Se for necessário, a polícia pode ouvir agentes públicos que trabalhavam no local do evento para confirmar se houve ou não interdição.

Ferreira telefonou à polícia na manhã desta segunda-feira, 26, e confirmou que conduzia o EcoSport filmado no incidente. Ele já havia sido identificado pela polícia, que fez plantão na porta de sua casa mas não o encontrou.

