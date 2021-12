Motorista de Cristiano Araújo é indiciado por homicídio

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira, 10, o resultado das investigações do acidente que matou o cantor Cristiano Araújo e sua namorada, Allana Moraes, na BR-153, em Goiás. Com isso, o motorista do veículo em que as vítimas viajavam, Ronaldo Miranda, foi indiciado pelo crime de duplo homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Se condenado, ele irá cumprir a pena de dois a quatro anos de detenção, com suspensão da Carteira Nacional de Habilitação ou proibição de obter uma nova.

Segundo o site G1, o delegado responsável pelo caso, Fabiano Henrique Jacomelis, contou que o motorista foi imprudente. "Houve o crime de trânsito, ele agiu com negligência no momento que transitou com as rodas não originais, com danos, e imprudente por dirigir em excesso de velocidade", disse.

A indiciação de Ronaldo já havia sido cogitada quando a perícia feita pela motadora do veículo indicou excesso de velocidade no momento do acidente. Segundo o relatório técnico, o automóvel, um Range Rover Sport 2015, estava a 179 km/h.

Segundo o investigador, um outro fator que contribuiu para a tragédia foi a troca das rodas do veículo. "O conjunto excesso de velocidade, danos da roda e a falta do uso de cinto de segurança foram determinantes para o resultado trágico", destacou Jacomelis.

Acidente

O acidente aconteceu na madrugada do dia 24 de junho, quando o cantor voltava de um show em Itumbiara (a 200 km de Goiânia). Além de Ronaldo e do casal, estava no carro Victor Leonardo, um dos empresários do sertanejo. A jovem de 19 anos morreu no local, Cristiano chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O empresário e o motorista ficaram feridos.

O veículo ficou destruído (Foto: Marcos Antonio Costa | Futura Press | Futura Press | Estadão Conteúdo)

adblock ativo