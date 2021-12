Motorista atropela e mata homem após ser esfaqueado

Um homem de 51 anos morreu na tarde desta terça-feira, 8, por volta de 15h, na Região Metropolitana de Porto Alegre, após ser atropelado três vezes consecutivas. O autor do atropelamento foi um motorista de 61 anos que, segundo a polícia, havia sido esfaqueado pela vítima. O motivo foi uma discussão no trânsito.

Ferido nos braços e no abdômen, o motorista conseguiu atropelar a vítima mesmo sendo perseguido pela polícia. Ele chegou a furar uma barreira policial e, no município de Viamão, foi preso em flagrante por homicídio, já que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os dois envolvidos no caso já possuíam passagem pela polícia por ameaça e lesão corporal. Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia no local do crime, mas as causas da discussão ainda não foram divulgadas.

