A motorista Bruna Barbosa, que dirigia numa avenida de São Paulo, flagrou com o celular o abandono de um cachorro na via pelo próprio dono. O veículo cinza, que estava na sua frente, aproveitou quando o farol fechou para abrir a porta do carro e colocar o cachorro para fora.

O cão tenta pular de volta para o carro, mas o dono não se importa. Com o trânsito travado na região, o animal segue o carro em meio aos outros veículos. O cachorro continua perseguindo o carro, mas o veículo muda de faixa e o dono ignora os apelos do bichinho.

Na sequência, o carro segue e o cachorro fica para trás, perdido. Bruna postou o vídeo no Facebook e depois ele foi replicado no YouTube.

Veja o vídeo

Da Redação Motorista abandona cachorro em meio ao trânsito em Sampa

