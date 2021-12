Um vídeo, gravado por um motociclista durante uma tentativa de assalto na tarde deste sábado, 12, no bairro do Cangaíba, na Zona Leste de São Paulo, tem chamado a atenção dos internautas. Postado na tarde deste domingo, 13, a filmagem já tem 358.179 acessos em menos de 24h.

O crime aconteceu no cruzamento entre as avenidas Gabriela Mistral e Doutor Assis Ribeiro, quando a vítima parou em um semáforo e foi abordada sob a mira de um revólver por dois assaltantes em uma moto. Um deles desceu do veículo e pediu o acionador de alarme, que estava com o motociclista.

Quando a dupla tentava fugir com a Honda Hornet branca roubada, um policial militar, que passava pelo local em um carro preto, surpreendeu os assaltantes. O homem fardado desceu do veículo e atirou duas vezes contra um dos criminosos, identificado como Leonardo Escarante Santos, de 18 anos, que estava armado. Com o susto, o comparsa acabou fugindo.

O assaltante atingido foi socorrido pelo policial e levado para o Hospital do Tatuapé. Segundo a polícia, a dupla morava na Favela do Pira.

A ação foi flagrada por uma câmera que estava no capacete do motociclista.

Veja o momento em que o motociclista é roubado em São Paulo

Da Redação Motociclista registra em vídeo momento em que é roubado

