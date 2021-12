Motoboy é rendido por policiais durante protesto em SP e grita “não consigo respirar”

Um vídeo foi divulgado nesta terça-feira, 13, onde um motoboy estava sendo rendido após abordagem da polícia, em São Paulo. Nas imagens é possível ver quatro policiais na ação, sendo que três deles estão em cima do homem, enquanto outro, com arma em punho, tenta afastar a população que grava a ação.

De acordo com informações do Portal UOL, a manifestação foi em apoio à greve do Sindicato dos mensageiros, motociclistas, ciclistas, mototaxistas intermunicipal do estado de São Paulo. Nas cenas é possível ouvir a vítima dizer “Não consigo respirar!”, enquanto o homem que gravava a ação afirmava: "Olha a polícia aí ó, rapaziada do Brasil, olha como é a polícia do nosso país. Vai matar o cara aí”.

"Pelo visto nas imagens, foi uma abordagem abusiva, excessiva, foi utilizada a força de forma desnecessária. O rapaz aparenta não ter cometido nenhum crime, e estaria ali discutindo com os policiais, que já partem para a violência", disse Ariel de Castro Alves, conselheiro do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana).

A Secretaria da Segurança Pública declarou que "ao visualizar um motociclista em cima da calçada, e com a placa encoberta, a equipe policial deu ordem de parada e iniciou a abordagem. O motociclista ofereceu resistência, sendo contido”.

Segundo o UOL, após ser abordado e colocado no chão, o homem teria sido algemado e conduzido pelos policiais, entretanto, a polícia não confirmou se ele foi detido.

