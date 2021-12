Mortes pelas chuvas na Região Serrana passa de 600

>>Especialistas alertam para perigo da ocupação irregular de encostas em Salvador

O número de mortes causadas pelas chuvas intensas dos últimos dias na Região Serrana do Rio já passou de 600. O último boletim divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde e Defesa Civil, no início da noite deste sábado, 15, informa que já são 605 os mortos em quatro cidades da região.

O maior número de mortes ocorreu na cidade de Nova Friburgo, que já contabiliza 270 vítimas. Em Teresópolis, o número subiu para 258 mortes. Em Petrópolis, as vítimas fatais passaram de 53 para 55 nas últimas horas. Em Sumidouro, o número de mortos pela tragédia permanece em 18 e São José do Vale do Rio Preto, 4.

O número de desalojados em Petrópolis chega a 3.600 e o de desabrigados, 2.800. Em Nova Friburgo, há 3.220 pessoas desalojadas e 1.970 desabrigadas. Em Teresópolis são 960 desalojados e 1.280 desabrigados. Equipes de resgate continuam a busca por feridos e mortos.

Luto oficial - A presidenta da República, Dilma Rousseff, decretou luto oficial de três dias, a partir da última sexta-feira, 14, pelas vítimas dos temporais que assolaram vários municípios do Brasil, principalmente da Região Serrana do Rio de Janeiro, informou neste sábado a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

