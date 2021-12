Morte de menina em Petrolina pode ter motivação religiosa

A morte da menina Beatriz, 7 anos, em uma escola de Petrolina (PE), pode ter sido motivada por religião, informou o promotor Carlan Carlo da Silva, que acompanha o caso. O pronotor ainda fala que pode ter tido falha da Polícia Civil no início da investigação.

"O fato do crime ter sido durante uma festa que havia a participação de 2 a 3 mil pessoas, numa festa gigantesca, dentro de uma instituição escolar com fundo mais religioso, aponta para essa possibilidade, de um crime que vem atingir uma instituição religiosa. Não significa que vai ser confirmado. Só podemos ter a confirmação chegando na autoria e ai poderíamos chegar numa motivação efetiva", disse Carlan em entrevista ao G1 de Pernambuco.

Ele informa ainda que a forma de execução da criança, a idade, as lesões, tem alguns elementos de seita, de magia negra e por isso a investigação pode apontar que foi para atingir a religião.

Para o promotor, o crime também tem sinais de premeditação. "É uma crença pessoal minha, que esse crime foi planejado e isso dificulta realmente a investigação. Fora as falhas que podem ter havido, ainda teve esse planejamento bastante prévio e frio do ou dos criminosos. Eu acho que hoje é um dos casos de maior repercussão, o crime foi de uma ousadia muito grande".

Apesar do planejamento, o promotor acredita que Beatriz foi uma vítima de momento e que qualquer outra criança poderia ter sido morta. "Eu acho que não foi direcionado a uma pessoa especificamente. Mas a uma criança naquela mesma idade, que estivesse presente ali, fácil de ser atingida".

A Polícia Civil informou em abril durante coletiva que pelo menos cinco pessoas, funcionários da escola, poderiam ter participado do crime. Segundo o delegado Marceone Ferreira, estes suspeitos mentiram durante os depoimentos. Até o momento ninguém foi preso.

A polícia disse também que dez dias antes do crime três chaves do colégio sumiram, fato registrado em livro de ocorrências do local. Estas chaves podem ter ajudado no acesso dos suspeitos.

O Caso



A menina Beatriz Agélica Mota foi morta no dia 10 de dezembro de 2015 com cerca de 42 facadas durante a aula da saudade das turmas do terceiro ano do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. A criança saiu de perto da mãe para beber água e não retornou. O corpo foi encontrado minutos depois, em uma sala de material esportivo que estava desativada.

adblock ativo