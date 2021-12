Morte de Cristiano Araújo e Allana Moraes completa três anos

No dia 24 de junho de 2015, amigos e familiares se despediam do cantor Cristiano Araújo e de sua namorada Allana Moraes. Os dois morreram em um acidente de carro, na BR-153, no quilômetro 613, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, localizado em Goiás. Neste domingo, 24, são completados três anos de perda.

A morte o sertanejo foi confirmada, às 8h30, após o mesmo ter sido levado para um hospital de Morrinhos e transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia. Já Allana, que estava no banco de trás, foi arremessada a cerca de 5 metros do automóvel e morreu ainda no local.O cantor deixou dois filhos, que atualmente possuem 11 e cinco anos.

Também no veículo estavam o empresário de Cristiano, Victor Leoardo, e o segurança, Ronaldo Ribeiro, que tiveram ferimentos leves.

Na época Cristiano foi homenageado em Santo Antônio de Jesus, onde havia se apresentado dias antes do acidente. Após a morte do artista e da namorada, fotos foram divulgadas do corpos das vítimas, gerando revolta dos familiares e fãs. O Google chegou a ser multado em R$ 50 mil por reproduzir as fotos publicadas.

adblock ativo