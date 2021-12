Morre surfista baleado por policial em Santa Catarina

Morreu no início da tarde desta terça-feira, 20, o surfista Ricardo Santos, de 24 anos, baleado por um policial militar na porta de casa, na praia da Guarda do Embaú, em Santa Catarina.

Ele estava internado no Hospital Regional de São José, para onde foi socorrido após ser atingido por três disparos entre as regiões do tórax e abdômen.

O autor dos tiros foi o policial Luiz Brentano, que está preso no quartel da Polícia Militar em Florianópolis.

De acordo com testemunhas do crime, Ricardo iniciou uma discussão com o policial e seu irmão após eles pararem sobre um cano de uma obra.

O surfista participava de competições profissionais de surfe desde 2008. Ricardinho, como era conhecido, disputou também inúmeras etapas do Qualifying Series, espécie de segunda divisão.

