Morre sexto preso vítima do incêndio em presídio de Icoaraci

Mais um preso do Centro de Detenção Provisório de Icoaraci, região metropolitana de Belém (PA), morreu devido às queimaduras que sofreu durante um princípio de incêndio provocado pelos próprios detentos em uma das celas da unidade penitenciária, na noite de terça-feira (8).



Outros 20 internos feridos no motim continuam internados em unidades de saúde da capital paraense.Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), os presos se amotinaram e atearam fogo em colchões da cela 25, onde 32 prisioneiros cumpriam pena. Desses, cinco morreram no próprio local.

A sexta vítima fatal, que morreu por volta das 8 horas de hoje e cujo nome ainda não foi divulgado, chegou a ser levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua (PA), mas não resistiu aos ferimentos. Ainda esta manhã, os médicos que o atenderam vão conceder uma entrevista coletiva para explicar detalhes sobre o caso.



Dos outros 26 presos que sofreram queimaduras entre graves e leves, seis já receberam alta e foram encaminhados para diversas unidades prisionais da região metropolitana de Belém, onde a Susipe garante que eles continuarão recebendo o tratamento médico adequado. Dezoito continuam internados no Hospital Metropolitano de Ananindeua e dois no Hospital Mário Pinotti, na capital.



A Divisão de Homicídios instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do motim. Peritos estiveram no local esta madrugada.

