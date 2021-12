Morre o economista Luiz Quintino Bocayuva Cunha

Morreu, na manhã deste domingo, 16, no Rio de Janeiro, o economista e empresário Luiz Quintino Cerne Simões Bocayuva Cunha, filho de Vera Magdalena Simões e Luiz Fernando Bocayuva Cunha, aos 63 anos. Ele iria completar 64 anos em 15 de junho deste ano.

Luiz Quintino Bocayuva foi enterrado às 16h, no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Quintino trabalhou no Grupo Ypiranga, Bradesco e no Ministério da Previdência Social, à época do ex-ministro e vereador de Salvador Waldir Pires.

Atualmente, administrava o próprio negócio, uma franquia da rede Spoletto, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Era também membro titular do Grupo A TARDE.

Uma das suas maiores paixões era o automobilismo, tendo sido piloto de corridas de carro e participado de uma competição no Autódromo de Jacarepaguá. Recentemente, disputou competições de kart na categoria sênior.

Quintino deixa esposa, Patricia Faust Bocayuva Cunha, e três filhas, Vanina, Melissa e Felícia, assim como dois netos, Betina e Louis.

O vereador Waldir Pires lamentou a morte de Luiz Quintino e destacou o período em que trabalharam juntos.

"Conheci Quintino pelo pai, de quem eu era muito amigo. Ele era uma pessoa inteligente e trabalhadora. Era extremamente dedicado e responsável profissionalmente, e acompanhava a vida política do País", afirmou.

