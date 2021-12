Morre no Rio filho do cantor Zeca Pagodinho

Morreu na madrugada deste domingo, 4, por volta de 5h, o filho mais velho do cantor Zeca Pagodinho. Elias Gabriel tinha 28 anos e sofreu complicações pneumológicas, de acordo com informações da assessoria do artista.

Ele estava internado no Hospital Salgado Filho, na zona norte do Rio de Janeiro, desde o dia 31 de dezembro.

O sepultamento será realizado às 17h deste domingo, no Cemitério de Irajá, também no Rio.

