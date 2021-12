Morre no Rio, aos 80 anos, a atriz Aracy Cardoso

A atriz Aracy Cardoso, 80 anos, morreu no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 26. Ela estava internada há um mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, tratando problemas no coração e nos rins. A informação foi confirmada pela atriz Priscila Camargo em entrevista ao jornal Extra.

O velório da atriz será nesta quinta-feira, 28, no Memorial do Carmo, no Caju, a partir das 11h. O corpo da artista será cremado. Ela deixa duas filhas, Bia e Patrícia.

Na TV, um de seus papéis mais famosos foi como a governanta Zazá, de "A Gata Comeu", de Ivani Ribeiro. Nos cinemas, atuou nos longas "Fatalidade" (1993), "O Homem Nu" (1997) e "Nosso Lar" (2010).

Também interpretou mocinhas nas novelas "Os Quatro Filhos", "Sublime Amor", "O Direito dos Filhos" e "A Indomável", todas da TV Excelsior, de São Paulo. Em 1999, Aracy estreou, no Teatro Vannucci, o monólogo "Dona Ninguém", com texto de Heloneida Studart e direção de Jesus Chediak. O seu trabalho mais recente foi na novela "Sol Nascente" (TV Globo).

