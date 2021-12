Morre Nevaldo Rocha, fundador do grupo Guararapes e dono da Riachuelo

Fundador do grupo Guararapes e dono da Riachuelo, Nevaldo Rocha morreu aos 91 anos, na noite de quarta-feira, 16, em Natal (RN). De acordo com informações do Portal UOL, a informação foi confirmada por Flávio Rocha, um de seus filhos, através das redes sociais. A causa da morta ainda não foi informada.

Com mais de 300 lojas no Brasil e empregando mais de 40 mil funcionários, o grupo Guararapes é o controlador da rede de lojas Riachuelo. "Descanse em paz. Suas lições e exemplos estarão sempre nos guiando", escreveu Flávio Rocha na legenda de um vídeo do pai publicado nas redes sociais.

adblock ativo