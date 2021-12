Morre menino espancado pela mãe por defecar na cama

Um menino de cinco anos teve morte cerebral confirmada após ter sido espancado pela mãe em Cristais Paulista, no interior de São Paulo. O corpo de Adriano Henrique Jardim Ramos foi enterrado nesta segunda-feira, 2. Jane Aparecida Jardim, 27 anos, agrediu o filho ao perceber que ele defecou na roupa e na cama.

A mulher bateu no filho com um cinto e disse que ele brincou normalmente com o irmão após a surra. Ela só percebeu a gravidade dos ferimentos quando foi colocar Adriano para dormir depois do almoço. A criança estava com a cabeça inchada e diversos hematomas no corpo. O menino deu entrada no hospital com quadro de traumatismo craniano. Ele ficou internado na UTI, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe confessou o crime e foi presa.

