Morre menina que lutava contra câncer junto com a mãe no RN

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 13, a menina Sara Dantas, de 9 anos, diagnosticada com leucemia há cerca de um ano e que aguardava pelo transplante de medula óssea. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal, com um quadro de pneumonia, e não resistiu.

A mãe de Sara, Denilsa Dantas, também luta contra a doença desde junho deste ano, quando foi diagnosticada com câncer de mama. A família, que morava na cidade de Currais Novos, havia se mudado para a capital com o objetivo de acompanhar melhor o tratamento.

Sara já aguardava pelo transplante de um doador compatível e apto a realizar o procedimento, mas antes precisava se recuperar da pneumonia.

O enterro da menina será realizada em Currais Novos, a 170 quilômetros de Natal.

