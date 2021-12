Morre médico esfaqueado enquanto andava de bicicleta na Lagoa

Morreu nesta quarta-feira, 20, o médico Jaime Bold, de 57 anos, que havia sido esfaqueado enquanto andava de bicicleta na noite desta terça-feira, 19, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações de testemunhas, a vítima teria sido assaltada e logo depois golpeada na barriga e no braço por dois adolescentes, mesmo sem reagir.

O roubo aconteceu por volta de 19h30, e Bold foi atendido por bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul, onde foi submetido a cirurgia, mas não resistiu. Ele já estaria desacordado quando recebeu atendimento.

Outros casos

Não é a primeira vez que um ciclista é esfaqueado na Lagoa Rodrigo de Freitas durante roubo. No fim de abril, um adolescente de 14 anos, aluno do Clube de Regatas do Flamengo, levou uma facada enquanto passeava de bicicleta com amigo. No mesmo dia, um outro homem foi roubado e esfaqueado na Lagoa.

Dias antes deste ataque, o francês Victor Didier, de 19 anos, levou facadas que atingiram os dois pulmões quando foi abordado, por volta de 18h45, após sair de um jogo de basquete entre os clubes Caiçaras e Flamengo.

Já em 31 de dezembro de 2014, o estudante de engenharia Daniel Vasconcellos, de 25 anos, teve a bicicleta roubada por assaltantes armados com facas.

Meses antes, em outubro de 2014, um estudante teve o pulmão perfurado por facadas ao reagir a um assalto, que também havia sido praticado por adolescentes. Ele chegou a ficar três dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto.

