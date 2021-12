Morre Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro do governo Lula

O criminalista e ex-ministro da Justiça Márcio Thomas Bastos morreu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O ex-ministro, de 79 anos, estava internado desde a terça-feira, 18. Bastos foi ministro da Justiça no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, Bastos defendia a Camargo Corrêa e da Odebrecht no escândalo da Lava Jato.

Entre as atuações de destaque de Bastos estão a acusação dos assassinos do ativista ambiental Chico Mendes, morto em 1988. Também teve atuação nos julgamentos do jornalista Pimenta Neves, assassino confesso da namorada, Sandra Gomide, em 2000, e na defesa do médico Roger Abdelmassih.

