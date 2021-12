Morre Marcelo Yuka, fundador da banda 'O Rappa'

O músico e fundador da banda 'O Rappa', Marcelo Yuka, faleceu na noite da última sexta-feira, 18, aos 53 anos. Yuka estava internado desde dezembro e recentemente apresentava estado de saúde grave. A morte do artista foi confirmada ao portal UOL pela assessoria do Hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro.

Marcelo Yuka apresentava um quadro de infeccção generalizada após sofrer um segundo AVC. Desde agosto de 2018, a saúde de Yuka estava fragilizada, quando sofreu o primeiro derrame.

Carreira

Marcelo Fontes do Nascimento Viana de Santa Ana, conhecido como Marcelo Yuka, foi baterista e um dos fundadores da banda 'O Rappa'. Além disso, também era compositor e foi autor de grandes sucessos como "Pescador de ilusões", "Minha Alma (A paz que eu não quero)", "O que sobrou do Céu", "A Feira" entre outros.

Em 2000, Yuka ficou paraplégico ao ser atingido por nove tiros enquanto uma mulher era assaltada na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Um ano depois, saiu da banda 'O Rappa' e fundou outra banda, intitulada 'F.U.R.T.O' (Frente Urbana de Trabalhos Organizados), que seguia com canções de letras ácidas e denúncias sociais.

Por conta do seu engajamento social, em 2010, Yuka se filiou ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e chegou a sair como candidato a vice-prefeito na chapa de Marcelo Freixo, em 2012, porém sempre alegou que não pretendia seguir uma carreira política.

Seu trabalho mais recente, 'Canções Para Depois do Ódio', foi lançado em 2017 e no álbum, Yuka trazia reflexões otimistas sobre a sociedade atual. O álbum contou com participações de famosos como Seu Jorge, Black Alien, as cantoras Céu, Cibelle entre outros.

