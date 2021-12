Morre escritor baiano Eduardo Portella, membro da ABL

Morreu, nesta terça-feira, 2, no Rio de Janeiro, aos 88 anos, o escritor e professor baiano Eduardo Portella, ocupante da cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Portella havia sido internado na segunda-feira, 1º, no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Eduardo Mattos Portella fez parte do gabinete civil do presidente Juscelino Kubitschek, ministro da Educação no governo João Figueiredo e secretário do Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Além disso tudo, foi coordenador da pasta de Educação, Cultura e Comunicação da Comissão de Estudos para a Constituição de 1988 e foi presidente da Conferência Mundial da Unesco de 1997 a 1999.

O escritor tomou posse na entidade, cujo patrono da cadeira 27 é Antônio Peregrino, em outubro de 1981.

