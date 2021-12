Morre criança levada a hospital após rompimento de adutora

A menina Isabela Severo da Silva, 3 anos, morreu às 8h25 desta terça-feira, 30, depois do rompimento da adutora da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae), que ocorreu de madrugada. A criança engoliu muita água e chegou a receber massagem cardíaca dos bombeiros que a socorreram. Ela foi encaminhada para o Hospital Rocha Faria, no mesmo bairro.

O número de feridos saiu de sete para 13 pessoas até as 11h. A água chegou a 2 metros de altura, deixando casas destruídas e ruas alagadas. A Cedae ainda não sabe o que ocasionou o vazamento da adutora de 1,5 metro de diâmetro. Dez casas foram destruídas pela água.

O registro da tubulação já foi fechado e, segundo a distribuidora de água, o abastecimento não será interrompido porque a água foi desviada para outras tubulações.

O registro da adutora já foi desligado, mas as ruas continuam alagadas. Por isso, os bombeiros estão trabalhando com botes no local. A distribuidora Light interrompeu o fornecimento de energia na área, por segurança.

De acordo com técnicos da Defesa Civil do Rio, 17 casas desabaram em função da força da água. Outras 16 foram atingidas parcialmente. O acidente deixou, ao menos, 72 pessoas desabrigadas e 70 desalojadas.

