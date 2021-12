Morre baiano baleado ao entrar por engano em favela

O engenheiro baiano Gil Augusto Barbosa, de 53 anos, que foi baleado ao entrar por engano em uma favela do Rio de Janeiro, morreu neste domingo, 7. O crime aconteceu no último dia 8 de junho. Desde então, Gil Augusto estava internado em estado grave no Hospital Unimed-Rio.

Gil Augusto foi baleado na cabeça quando errou o caminho e entrou na Vila do João, complexo de favelas da Maré, em Bonsucesso. Ele seguia para o Aeroporto Internacional Tom Jobim para buscar a mulher. Mas ela ligou para ele informando que já estava em um táxi. O engenheiro tentou retornar, mas acabou entrando por engano na Vila do João.

