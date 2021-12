O ator João Elias, 72 anos, conhecido por interpretar o personagem Salim Muchiba no programa de humor "Escolinha do Professor Raimundo" (TV Globo), comandado por Chico Anysio, morreu nesta sexta-feira, 9.

Segundo informações do Diário da Região, de São José do Rio Preto, João Elias estava internado há 90 dias no Hospital Padre Albino, em São Paulo, no qual passou por uma cirurgia vascular de carótidas.

A família do ator afirmou que ele sofreu um AVC durante a cirurgia e precisou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. “Depois de 44 dias ele foi para o quarto, mas nesta sexta ele piorou e voltou para a UTI”, contou a esposa do ator, Nazira Márcia Elias de Oliveira, com quem João teve três filhos.

O corpo do ator está sendo velado neste sábado, 10, no Cemitério do Jardim Monsenhor Albino, em Catanduva. O sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, também em Catanduva.

Trajetória

João Elias era de Catanduva (SP) e começou a carreira como humorista numa rádio da cidade nos anos 50. Ele também era pintor e escritor, no qual escreveu sete livros. Além da Rede Globo, João Elias também já passou pela Rede Record.

Da Redação Morre ator João Elias, o Salim Muchiba da Escolinha do Professor Raimundo

adblock ativo