Morre aos 92 anos o empresário francês Hervé Bainville

Morreu na noite desta terça-feira, 17, Hervé Charles Leon Bainville, ex-presidente da Companhia Francesa Salins Du Midi, uma das maiores do mundo no ramo do sal. Ele estava internado no Hospital Copa D'or, na zona sul do Rio de Janeiro, com um quadro de pneumonia.

Hervé, de 92 anos, era filho do escritor francês Jacques Bainville - que foi membro da Academia Francesa de Letras - e casado com a vice-presidente do Grupo A TARDE, Vera Magdalena Simões.

Em entrevista ao A TARDE, o filho do empresário, também chamado Jacques, revelou o desejo do pai de ser sepultado no Brasil, onde ele morava há cerca de 30 anos. "Ele amava muito o Brasil", disse.

O sepultamento está marcado para as 16h desta quarta-feira, 18, no cemitério João Batista, em Botafogo. Herve deixa dois filhos, três netos e dois bisnetos.

