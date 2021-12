Morre, aos 77 anos, o jornalista Paulo Henrique Amorim

Morreu na madrugada desta quarta-feira, 10, aos 77 anos, o jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele estava em casa, no Rio de Janeiro, e sofreu um infarto fulminante. Ele deixa uma filha e a mulher, Geórgia Pinheiro.

O apresentador era formado em Sociologia e Política, mas atuava como jornalista desde 1961. Ele escrevia para diversos jornais e revistas do país, e era proprietário do blog 'Conversa Afiada'. Após a estreia no jornal A Noite, em 1961, Paulo Henrique trabalhou em Nova York, como correspondente internacional da revista Realidade e, em seguida, da revista Veja.

Já na televisão, o jornalista trabalhou na TV Manchete, TV Globo, TV Bandeirantes, onde apresentou o Jornal da Band. Ele também trabalhou na TV Cultura. Na TV Record, apresentou o Jornal da Record, contribuiu para a criação da revista eletrônica Tudo a Ver e depois assumiu o Domingo Espetacular, de onde estava afastado desde junho deste ano.

Rui Costa lamenta morte de Paulo Henrique

O governador Rui Costa lamentou a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Pelas redes sociais, Rui falou da sua importância no jornalismo brasileiro e do título de cidadão baiano, que a Assembleia Legislativa concedeu para o jornalista.

Confira a nota completa

“Recebi com profunda tristeza a notícia da morte de Paulo Henrique Amorim, que exercia um papel fundamental no jornalismo brasileiro nesses tempos de ameaça ao estado democrático de direito. Cidadão baiano sim, pois tal título lhe foi concedido pela Assembleia Legislativa. Sem dúvida, era um dos maiores nomes da comunicação na atualidade. Tive a oportunidade de conhecer Paulo Henrique e vi de perto o quanto era querido por todos. Neste momento de dor, manifesto meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores do seu trabalho. Que a postura crítica e questionadora deste grande jornalista sirva de inspiração para os profissionais da imprensa brasileira."

