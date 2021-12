Morre aos 104 anos o arquiteto Oscar Niemeyer

O arquiteto Oscar Niemeyer morreu nesta quarta-feira, dia 5, aos 104 anos, no Rio de Janeiro, após passar mais de dois meses internado no hospital Samaritano, em Botafogo. Segundo boletim médico emitido nesta manhã, Niemeyer, que faria 105 anos no próximo dia 15, teve uma piora em seu estado de saúde, que foi considerado grave pelos médicos que o atendiam. A morte do arquiteto foi confirmada às 21h55 (horário de Brasília).

Niemeyer, que estava com uma infecção respiratória e respirava com a ajuda de aparelhos, foi submetido a tratamento de hemodiálise e fisioterapia respiratória. Segundo o médico intensivista e clínico Fernando Gjorup, que nos últimos anos foi o médico de Niemeyer, o arquiteto morreu ao lado dos membros da família, entre eles netos e sobrinhos.

Gjorup declarou, ainda, que Niemeyer, neste último mês, onde ficou internado por 33 dias no Hospital Samaritano, nunca falou em morte, sempre falou da vida. "Hoje pela manhã apresentou insuficiência respiratória, teve que ser entubado e ventilado por aparelho e agora à noite ele não tolerou e veio a falecer", disse o médico.

O arquiteto chegou a ser internado várias vezes nos últimos anos. Em outubro, ele foi internado no Hospital Samaritano por desidratação e permaneceu por mais de duas semanas.

O arquiteto também chegou a ficar 16 dias na UTI do mesmo hospital, cinco meses antes, por conta de uma desidratação e pneumonia. No ano passado, ele teve de submeter a uma cirurgia para de um tumor no intestino.

A morte de Niemeyer ocorre seis meses depois do óbito de sua única filha, a designer Anna Maria Niemeyer, que faleceu aos 82 anos. Ela sofria de um enfisema pulmonar.

Autor de mais de 600 projetos arquitetônicos, Niemeyer nasceu no no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907. Era filho de Oscar de Niemeyer Soares e Delfina Ribeiro de Almeida.

Os trabalhos mais conhecidos do arquiteto são os edifícios públicos da a cidade de Brasília, como os da Praça dos Três Poderes, composta pelas sedes dos órgãos federais que representam os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

