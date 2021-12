Morre a atriz e produtora Cecilia Maciel Magnani

A produtora e atriz Cecilia Maciel Magnani, de 67 anos, morreu na manhã de terça-feira, 8, em São Paulo. Ela estava internada desde o dia 28 de setembro no Hospital Santa Isabel com pneumonia. Cecilia acabou contraindo uma bactéria, que causou uma septicemia. Ela foi casada durante mais de 50 ano com o ator Umberto Magnani, que morreu neste ano durante a gravação da novela Velho Chico. Atriz de novela, atuou em Os Diabólicos e Dez Vidas, na antiga TV Excelsior. Como produtora e administradora, realizou mais de 30 espetáculos como O Santo Inquérito, direção Flávio Rangel. O corpo será cremado na quarta, 9, às 10h30, em Vila Alpina.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

