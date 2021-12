Morador de rua usa máquina de cartão para pedir esmola em SP

A imagem de um morador de rua pedindo esmola com uma máquina de cartão viralizou nas redes sociais. O vistoriador de contêiner Alex Godoy postou a fogo na última segunda-feira, 10. De acordo com ele, o fato aconteceu em uma sinaleira no Guarujá, no litoral de São Paulo.

"Ele (o morador de rua) me pediu umas moedinhas e eu não tinha. Do nada, ele tirou a máquina e falou que aceitava cartão. Fiquei sem saber o que fazer, mas resolvi tirar uma foto pra registrar", contou Alex.

Ele disse que gostou da iniciativa do rapaz. "Penso que é uma maneira descontraída de pedir esmolas. Não verifiquei se estava funcionando de verdade, até porque eu não ia colocar o meu cartão na máquina. Mas fiquei muito surpreso quando ele me abordou".

adblock ativo