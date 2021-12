Morador de rua passa em 1º lugar em concurso público de MG

O morador de rua Valter Fonseca dos Santos, 41 anos, passou em um concurso público da prefeitura de Patos de Minas, Minhas Gerais. O resultado de muito esforço saiu no último dia 26 para o cargo de coveiro. As informações são do site Notícias das Gerais.

O homem nasceu em Ilhéus, Bahia, e foi para a cidade mineira arrumar um emprego e constituir família. Valter mora nas ruas mora há 16 anos e conta que dorme na varanda de um bar e guarda seus pertences em um terreno baldio.

"Eu tive que me dedicar muito para a prova. Tinha dia que eu estava muito cansado, pois quem mora na rua não dorme bem, não tem descanso, mas mesmo assim eu conseguia estudar cerca de 4 vezes ao dia", contou.

Para passar, Valter contou com a ajuda da diretora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) local, Maria Augusta. Eles se conheceram há três anos durante uma ronda do Centro. Maria soube que ele já havia concluído o Ensino Médio e resolveu ajudá-lo a procurar um trabalho; ela reformulou o currículo dele e o encaminhou para diversas empresas, sem sucesso, antes de tentar o concurso.

