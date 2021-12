Morador de rua é assassinado durante atendimento em hospital

Imagens de uma câmara de segurança flagraram o momento em que um morador de rua foi morto dentro de um hospital em Florianópolis. Emiliano Miguel Lourenço estava em uma maca e era atendido por uma enfermeira quando um homem vestido com um casaco azul e capuz se aproxima e atira duas vezes na cabeça da vítima.

A ação ocorreu no Hospital Celso Ramos e assustou os funcionários e outros pacientes do local, que se afastam com medo. O suspeito rendeu o segurança da emergência e conseguiu acessar a ala onde estava a vítima.

Segundo informações da polícia, o crime pode ter sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. Emiliano era usuário de drogas e chegou à unidade médica com ferimentos decorrentes de uma briga, apenas 15 minutos antes de ser morto.

Confira o vídeo; as imagens são fortes

