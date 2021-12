Monte Santo: Mãe biológica devolve 2º filho a paulistas

A mãe biológica das crianças de Monte Santo, Silvania Maria Mota da Silva, devolveu mais um filho à família paulista que o tinha adotado. Em junho ela já havia entregue sua filha de 4 anos. Os outros três filhos ainda estão com ela. "Devolver o menino foi a melhor coisa que eu fiz. Agora, pelo menos com esse não preciso mais me preocupar. Está seguro. Já devolvi dois. Agora, faltam só três", disse Silvania em entrevista ao Uol.

Silvania foi na semana passada à cidade de Indaiatuba, no interior Paulista, e deixou o menino de 5 anos. Na cidade paulista, ela assinou um documento que autoriza a permanência do menor em Indaiatuba e constituiu advogado para representá-la.

"Todo o processo foi registrado no conselho tutelar da cidade, Silvania foi ouvida e o garoto também, depois ela autorizou a permanência dele", disse Lenora Panzetti advogada de duas das quatro famílias adotivas.

Lenora ressalta ainda que é preciso fazer prevalecer a vontade das crianças. "Desde setembro de 2014 as crianças por meio do Ministério Público vêm tendo contato com as famílias adotivas", esclareceu.

"É um ato de coragem e de amor da mãe, reconhecer que não tem condições e que é melhor para as crianças virem para São Paulo", comentou Lenora, que informou ainda que Silvania teria procurado as autoridades baianas para ajudar na devolução das crianças. "Ela pegou os três filhos que estavam com o pai, porque ele os maltratava. Os meninos chegaram a ficar na rua. Ele batia neles quando falavam em voltar para SP", completou.

O caso

Os cinco irmãos foram entregues, em junho de 2011 às famílias paulistas, em regime de guarda provisória, por determinação do então juiz de Monte Santo, Vitor Bizerra. Ele afirmou que os menores eram negligenciados pelos pais biológicos e estavam em situação de risco.

Em outubro de 2012, quando o caso veio à tona, as famílias de São Paulo foram acusadas de tráfico de crianças. Porém, o novo juiz designado para Monte Santo, Luis Roberto Cappio, afirmou que não havia provas que indicassem o crime.

A volta das crianças para a São Paulo começou a ser cogitada em maio deste ano quando Silvania demonstrou a vontade de entregar os filhos. E a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu anular a sentença que determinava a devolução das crianças a família biológica.

