Modelo Renata Banhara está internada com grave infecção

A modelo Renata Banhara está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infecção grave no cérebro.

De acordo com a assessoria de imprensa de Renata, a infecção ocorreu por causa de um problema dentário. Uma bactéria, antes alojada no dente, se alastrou pelo osso facial da modelo, causando uma sinusite que propiciou o acúmulo de bactérias na região da cabeça, formando um abcesso.

A modelo enviou um vídeo a um amigo explicando que os sintomas foram silenciosos: "Fiz canal há seis anos e esse dente meu fechou, tudo lindo, maravilhoso. Esse dente fez um polo de infecção, só que ele não deu febre, ele não deu pus. Ele fez uma infecção sigilosa [...] Desde novembro, dezembro, estou com muita dor na cabeça. Tomava remédios normais".

Intervenções

Ela passou por duas intervenções cirúrgicas no cérebro, não pode receber visitas, mas se recupera bem. Os procedimentos causaram paralisia momentaneamente na altura da sobrancelha, do olho e da testa do lado direito. Há risco de paralisia permanente.

De acordo com Octavio Cintra, cirurgião dentista especialista em anatomia de cabeça e pescoço, a infecção em Renata provavelmente se propagou e alcançou estruturas mais nobres.

"A arcada superior tem uma comunicação anatômica próxima com a base do crânio e essa complicação junto à ausência de combate eficiente da bactéria fez com que a infecção tomasse outras proporções e se alojasse numa estrutura anatômica mais próxima", comenta.

Saúde bucal vai além da estética. "Diz respeito preservar um sistema que está próximo de estruturas nobres que pode levar a complicações mais sérias".

