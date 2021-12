Modelo com infecção cerebral por conta de bactéria do dente recebe alta

Após ser internada com uma infecção cerebral provocada por uma bactéria oriunda de um dente, a modelo Renata Banhara, 41 anos, recebeu alta nesta segunda-feira, 17, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo a assessoria de Renata, ela reagiu bem após as operações e será tratada apenas com antibióticos via oral. A modelo deve ainda permanecer 21 dias em repouso absoluto e irá passar por sessões de fisioterapia em casa, já que perdeu parte dos movimentos na região próxima às sobrancelhas.

A assessoria também afirmou que, após esse período, Renata será submetida a uma nova cirurgia para a retirada do dente de onde foi originada a infecção.

