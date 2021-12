Modelo atraía políticos para desviar verba pública

A modelo catarinense Luciane Hoepers, 33 anos, foi solta nesta terça-feira, 24, depois de ficar cinco dias detida acusada de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. De acordo com a Operação Miqueias, da Polícia Federal (PF), a loira convencia políticos e gestores de dinheiro público a participar de um esquema de fraude que desviou R$ 50 milhões em fundos de pensão de servidores de prefeituras e governos estaduais.

De acordo com a investigação da PF, a modelo tinha participação ativa na organização e mantinha contato com políticos, entre eles o ex-prefeito de Cuiabá Chico Galindo (PTB), o deputado estadual goiano Daniel Vilela (PMDB), o deputado federal Leandro Vilela (PMDB - GO) e o deputado goiano Samuel Belchior (PMDB - GO).

Em depoimento, Luciane confirmou que visitou prefeitos em vários estados e que oferecia vantagens materiais para eles. De acordo com ela, um prefeito aceitou a propina.

