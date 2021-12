Mochila esquecida perto de aeroporto gera alerta de bomba

Uma mochila esquecida por um turista israelense provocou, no início da tarde desta sexta-feira, 5, a interdição de uma das pistas que dão acesso ao Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. O esquadrão anti-bombas da Polícia Federal (PF) foi chamado e militares da Marinha bloquearam um perímetro de aproximadamente 100 metros do local onde estava a mochila.

O bloqueio gerou transtorno aos passageiros que se deslocavam para o aeroporto. Eles tiveram de desembarcar no meio da via e seguir a pé, carregando malas, para não perder o horário do voo.

Quando os policiais federais se preparavam para acessar a mochila suspeita, inclusive com o uso de um robô, o turista israelense chegou, informando que havia esquecido a mochila na calçada, enquanto esperava um táxi.

Os policiais e um amigo do turista foram até a mochila e a esvaziaram, para ter certeza de que não havia nada suspeito nela. O turista ainda foi questionado sobre sua permanência no Brasil e depois liberado.

O trânsito no entorno do aeroporto foi reaberto após ter ficado fechado por aproximadamente uma hora.

