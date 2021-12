Moça do tempo se demite e planta bananeira em estúdio; veja

Após pedir demissão a jornalista Gabriella Bordasch, que apresentava a previsão do tempo no jornal Teledomingo, da RBS (afiliada da Rede Globo no Sul), publicou um post no Facebook um tanto incomum. O texto vem acompanhado de um vídeo que mostra a apresentadora plantando bananeira no estúdio de TV.

Na publicação ela afirma que vai tocar projetos que realmente acredita. "Agora é hora de dar vida às ideias que sempre me acompanharam até mesmo antes de entrar na faculdade. De tocar projetos que eu realmente acredito. Penso que, para sermos felizes, temos de estar constantemente sentindo frio na barriga. E, definitivamente, quem não arrisca não petisca", escreveu.

Assista ao vídeo:







E um belo dia resolvi virar minha vida de cabeça para baixo... :)Depois de pouco mais de quatro anos deixei a RBS.... Posted by Gabriella Bordasch on Segunda, 6 de abril de 2015

