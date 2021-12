Missa homenageia vítimas de escola no Realengo

Um missa em homenagem às vítimas da tragédia que deixou 12 crianças mortas em Realengo, no Rio de Janeiro, foi celebrada na manhã desta quarta-feira, 13, no pátio da Escola Municipal Tasso da Silveira. Há sete dias, o atirador Wellington Menezes de Oliveira invadiu a instituição e abriu fogo contra os alunos, suicidando-se em seguida.

Durante a solenidade, comandada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, um helicóptero jogou pétalas de rosas sobre os cerca de 2 mil participantes. Familiares, amigos das vítimas, integrantes da escola, o governador Sérgio Cabral, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, que morreu em 2008, aos 5 anos de idade, ao ser jogada de um prédio em São Paulo, estavam entre os presentes.

O sargento Márcio Alves, que baleou o atirador e o impediu de continuar o ataque aos estudantes, foi recepcionado com aplausos.

Vídeo do atirador não integra inquérito - A chefe de Polícia Civil do Rio do Janeiro, Marta Rocha, disse hoje que as imagens exibidas ontem no Jornal Nacional, de um vídeo de Wellington Menezes de Oliveira, o atirador da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste da capital fluminense, não fazem parte do inquérito da Divisão de Homicídios. Ela também negou ter havido vazamento de informações para a TV Globo. "Essas imagens não fazem parte do HD do computador apreendido e levado para exame no Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Os peritos, durante toda a madrugada, reexaminaram o material de informática recolhido pela polícia e concluíram que as imagens não fazem parte desse acervo", disse ela.

Segundo a delegada, o inquérito que apura o massacre na escola está em fase de conclusão e caberá ao diretor da Divisão de Homicídios, Felipe Ettore, incluir ou não o vídeo do atirador no procedimento.

adblock ativo