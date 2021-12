A representante da cidade de Ji-Paraná, Letícia Cappatto, foi coroada como Miss Rondônia Mundo, mas segundos depois perdeu a coroa. A organizadora do evento subiu ao palco e retirou a coroa de Letícia e passou para a representante de Cacoal, Karliany Barbosa.

A situação parece uma reprise do que aconteceu no Miss Universo, em dezembro de 2015, quando o apresentador do evento anunciou a candidata errada como vencedora após se atrapalhar. A situação virou piada nas redes sociais.

No Miss Rondônia, Letícia também teria sido coroada por engano. Na hora do anúncio, a apresentadora ainda disse que não iriam informar o nome da vencedora, iria apenas colocar a coroa. Mas logo depois de ser coroada, Letícia teve o acessório derrubado na sua cabeça e quando uma pessoa iria colocar de volta, uma pessoa anunciou que houve um erro.

A organizadora do evento, Gleice Leitte, disse que percebeu o erro e resolveu subir ao palco para corrigir a situação. Letícia não acreditou na versão e acha que houve fraude. Ela afirma que pediu recontagem dos votos, mas não foi atendida. Letícia diz que se sentiu humilhada ao ter a coroa retirada.

Letícia acha que houve fraude, pois pediu recontagem e não foi atendida (Foto: Reprodução | Facebook)

Da Redação Miss Rondônia é "descoroada" no palco após erro em evento

adblock ativo