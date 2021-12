Miss Brasil 2004 é encontrada morta em apartamento

A Miss Brasil 2004, Fabiane Niclotti, 31 anos, foi encontrada morta na noite desta terça-feira, 28, em Gramado (RS). O corpo da modelo estava no apartamento, onde morava sozinha.

Segundo da Polícia Civil, o irmão da vítima acionou a Brigada Militar e informou que ela não atendia o celular. Os agentes encontraram Fabiane deitado sobre a cama, sem marcas de agressões ou ferimentos.

O corpo da Miss Brasil foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser periciado.

Em 2003, Fabiane foi eleita Miss Rio Grande do Sul. No ano seguinte, conquistou a coroa de Miss Brasil. No mesmo ano, disputou o Miss Universo 2004, mas não se classificou entre as semifinalistas.

adblock ativo