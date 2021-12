Ministro do Turismo miniminiza vídeo de assédio

Ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, se pronunciou sobre o caso de assédio envolvendo brasileiros e uma estrangeira na Copa do Mundo. Lummertz minimizou a situação ao dizer que as pessoas que criticaram esta ação estão intolerantes com as falhas humanas e ainda afirmou que o caso não foi grave porque não "morreu ninguém".

Segundo o "UOL", o político, que está em Moscou em uma ação da Embratur, comentou que a repercussão cresceu por ter sido divulgado nas redes sociais e não pelas circunstâncias. Lummertz citou entender o simbolismo, mas disse que ele não representa nada estatisticamente.

Relembre o caso

Um vídeo ganhou destaque nas redes sociais por exalar mensagens machistas. No registro, homens brasileiros ensinava uma estrageira a falar palavras em português que se referiam ao órgão sexual da mesma. Ao repercurtir, diversos artistas repudiaram o ato e passaram a divulgar as imagens dos envolvidos, buscando resolver a situação.

O próprio Ministério do Turismo condenou o assédio dos brasileiros. Uma jurista russa, ao ver a situação, denunciou o caso e produziu uma petição contra a ação dos envolvidos. Caso a denúncia seja aceita, os envolvidos podem responder por crime na Rússia.

adblock ativo