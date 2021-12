Ministro do Turismo encerra agenda de pré-carnaval em Salvador

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, desembarcou nesta quinta-feira, 20, em Salvador, para encerrar a agenda de pré-carnaval de sua pasta e verificar os preparativos da festa que deve movimentar cerca de R$ 8 bilhões na economia do Brasil, segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Na capital baiana, ele visitou a Central dos Abadás e se mostrou entusiasmado com os dois mil empregos temporários gerados pelo empreendimento, avaliando ainda que a cidade está muito bem preparada para recepcionar os cerca de 854 mil turistas que vão participar do Carnaval 2020, contingente 6,7% maior que os visitantes registrados em 2019.

Por volta das 14 horas, ele manteve reunião com trade turístico local para definir ações regionais a serem implementadas este ano.

