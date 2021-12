Ministro de Energia considera risco de apagão "mínimo"

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta sexta-feira, 14, que o risco de apagão no país é "mínimo". De acordo com ele, o governo prevê que o volume de chuva deve aumentar nas próximas semanas, o que deve melhorar a situação dos reservatórios das hidrelétricas. Com a mudança de cenário, o risco de faltar energia é afastado.

Contudo, Lobão não descarta totalmente o apagão, caso não aumente a intensidade de chuva no país. A avaliação foi feita durante cerimônia na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em Brasília.

Na quinta, 13, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) cogitou a possibilidade de apagão, mas também considera que o risco é baixo.

O tema ganhou destaque depois do apagão que atingiu 13 estados e o Distrito Federal em 4 de fevereiro.

