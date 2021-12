Ministro da Infraestrutura projeta crescimento de mercado aéreo brasileiro

Apesar dos problemas financeiros enfrentados em 2019 com a saída da Avianca e redução na oferta de voos, o mercado aéreo brasileiro deve crescer de 2% a 3% no ano. Pelo menos é o que garante o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

“Tivemos um ano extremamente difícil com a saída da Avianca, com o problema do Boeing 737 MAX, concentração de mercado e problemas de oferta e mesmo assim o mercado vai crescer 2% a 3% em 2019”, disse Freitas durante abertura do Fórum de líderes da Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo (ALTA).

Conforme o ministro, o atual governo garantiu avanços importantes para o setor. “Com uma relação ruim aprovamos o capital estrangeiro, mantivemos o veto a franquia de bagagens e aprovamos a reforma da Previdência".

O ministro também afirmou que a meta é superar 200 milhões de passageiros por ano e aumentar para 200 o número de localidades atendidas pelo transporte aéreo.

