Ministra do STF vota para manter lei que permite super-salários no funcionalismo público

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, votou contra a derrubada de uma lei que permite a políticos e funcionários públicos somarem o salário e os honorários das empresas públicas em que participam de conselhos. A lei permite ultrapassar o teto constitucional de R$ 39 mil por mês.

A ação judicial que quer acabar com o acúmulo das gratificações extras, os chamados jetons, em estatais para criar super-salários no Poder Executivo começa a ser julgada após 24 anos. Nesta semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que deve colocar em votação um projeto que proíbe os super-salários. A previsão é que o plenário analise o caso ainda neste semestre.

O voto de Rosa Weber, relatora do caso, foi dado nesta sexta-feira, 14, no plenário virtual do STF. A previsão é que os demais ministros votem até quinta-feira, 20.

Um levantamento do UOL mostrou que ministros de Estado e servidores do Ministério da Economia recebem super-salários. Na pasta comandada por Paulo Guedes, um grupo de nove funcionários obteve, só em jetons, quase R$ 1 milhão no ano passado.

