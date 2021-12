Ministério vai comprar kits para diagnosticar zika de laboratório baiano

O Ministério da Saúde vai comprar kits para diagnóstico da zika do laboratório Bahiafarma, ligado à Secretaria da Saúde da Bahia. A decisão, que deverá ser anunciada na tarde desta terça-feira, 25, foi tomada depois de a equipe da pasta considerar que o laboratório é o único fabricante apto a atender a demanda do governo. O teste será distribuído na rede pública.

A princípio, o exame será feito em todos pacientes que apresentarem sintomas relacionados à doença. Havia uma dúvida se o exame deveria ser priorizado para mulheres em idade fértil, no início das discussões. Mas como o vírus também pode ser transmitido por via sexual, ganhou força a argumentação de que o teste deve ser disponibilizado para pacientes com suspeita da infecção, independentemente do sexo ou idade.

adblock ativo