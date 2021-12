Ministério Público pede multa ao Google por não colaborar com investigações do caso Marielle

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) pediu a aplicação de uma multa diária ao Google após a empresa descumprir a determinação judicial de quebra de sigilo de dados telemáticos em relação ao caso do assassinato da vereadora Marielle Franco.

No dia 26 de agosto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão que obriga Google a entregar dados para investigação. Esse material, conforme justificam os investigadores, é essencial para se chegar aos mandantes do crime.

O motor de buscas, no entanto, rebate e afirma que a medida fere o direito à privacidade dos usuários. A multa solicitada pelo MP-RJ é de R$ 100 mil até o limite de R$ 5 milhões, contada desde o dia 27 de agosto de 2018, data da primeira ordem judicial deferida contra a empresa.

O caso é tratado como sigiloso pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A Polícia Federal havia se oferecido para assumir as investigações, mas o estado declinou.

