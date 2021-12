Ministério Público notifica Neymar e pede esclarecimentos sobre festa de Réveillon

O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu notificar o jogador Neymar, 28, pela festa de cinco dias que está sendo realizada em Mangaratiba, no interior do Rio, onde o craque tem uma mansão. O evento vai contra as atuais protocolos de segurança sanitária, já que promove aglomeração e risco de contaminação da Covid-19.

A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis recebeu "diversas reclamações, baseadas em informações divulgadas pela imprensa, sobre os eventos patrocinados pelo jogador Neymar".

O pedido é para que o jogador preste, em caráter de urgência, esclarecimentos sobre os eventos, com informações detalhadas sobre o número de convidados, organização das festas e eventuais medidas sanitárias adotadas.

O órgão também notificou os condomínios PortoBello e Aero Rural, além da prefeitura de Mangaratiba. O órgão pede que o executivo municipal informe as medidas que está tomando para garantir o cumprimento dos decretos restritivos em vigor.

