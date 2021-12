Ministério divulga 79 casos de Chikungunya sendo 33 em Feira

Boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), nesta quarta-feira, 1º, confirma os 33 casos da febre Chikungunya em Feira de Santana, a 108 km de Salvador. O Ministério da Saúde confirmou, por meio de exames laboratoriais, 79 casos de Febre Chikungunya no Brasil até o dia 27 de setembro de 2014. Deste total, 38 são de pessoas que viajaram para países com transmissão da doença, como República Dominicana, Haiti, Venezuela, Ilhas do Caribe e Guiana Francesa. Os outros 41 foram diagnosticados em pessoas sem registro de viagem internacional para países onde ocorre a transmissão. Desses casos, chamados de autóctones, oito foram registrados no município de Oiapoque, no Amapá, e 33 no município de Feira de Santana, na Bahia.

A febre Chikungunya é uma doença causada por vírus do gênero Alphavirus, transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti (transmissor da dengue) e o Aedes albopictus os principais vetores. Seus sintomas, febre alta, dor muscular e nas articulações, cefaleia e exantema, costumam durar de três a 10 dias, e sua letalidade, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, é rara, sendo menos frequente que nos casos de dengue.

O Ministério da Saúde, com o apoio das Secretarias Estaduais de Saúde do Amapá e da Bahia, intensificou as medidas de prevenção e identificação de casos nestas regiões. Foram constituídas equipes, com técnicos destas secretarias, para orientar a busca ativa de casos suspeitos e emitir alerta às unidades de saúde e às comunidades. Para controle dos mosquitos transmissores da doença, foram implementadas ações de bloqueio de casos suspeitos e eliminação de criadouros.

Para evitar a transmissão do vírus, é fundamental que as pessoas reforcem as medidas de eliminação dos criadouros dos mosquitos. As medidas são as mesmas para o controle da dengue, ou seja, verificar se a caixa d'água está bem fechada; não acumular vasilhames no quintal; verificar se as calhas não estão entupidas; e colocar areia nos pratos dos vasos de planta, entre outras iniciativas deste tipo.

Número de casos importados, por unidade da federação notificadora

Estado de notificação Números Amazonas 1 Amapá 1 Ceará 4 Distrito Federal 2 Goiás 1 Maranhão 1 Pará 1 Paraná 2 Rio de Janeiro 3 Rio Grande do Sul 2 Roraima 3 São Paulo 17 Brasil 38

Número de casos autóctones, por unidade da federação

Estado Números Amapá 8 Bahia 33 Brasil 41

adblock ativo